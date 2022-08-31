Son Dakika
Hatay Antakya'da çıkan yangında hayat kurtaran müdahale
YAŞAM 31.08.2022, 18:32
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir meskende çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi.HATAY (İGFA) - Olay, Antakya Emek Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3 katında meydana geldi.
Öğle saatlerinde çıkan yangının ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Bilinmeyen bir sebeple çıkan ve hızla büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için büyük gayret harcayan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 çocuğu yara almadan tahliye etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
26
hafif yağmur
Namaz Vakti 31 Ağustos 2022
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü