Hatay'a bir takviye yardım daha

Türkiye’nin pek çok ilini etkileyen deprem sonrası tüm birimleriyle seferber olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 48 araç ve 822 personelini daha arama kurtarma çalışmalarına destek olması ve depremzedelere yardımcı olması amacıyla Hatay’a gönderdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın deprem sonrasında yaptığı açıklamada ilk etapta 129 araç ve 339 personel ile çalışmalara destek olacaklarını ve sayının sürekli arttığını ifade etmişti. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek olunması amacıyla ABB’den yeni bir ekip daha afet bölgesine sev edildi.

882 PERSONEL VE 48 ARAÇ HATAY’DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEK

ANFA Genel Müdürlüğünden gönüllü 440 personel ile 25 araç, ASKİ Genel Müdürlüğünden gönüllü 320 personel, Ankara İtfaiyesi’nden 62 personel ve 13 araç ile EGO Genel Müdürlüğüne ait 10 otobüs olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplamda 822 personeli ve 48 aracı Hatay’a doğru yola çıktı.