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Hat 41K’yı Başkan Büyükakın tanıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağındaki yeni hattı 41K, Başkan Büyükakın’ın katıldığı törenle seferlerine başladı. Hat, Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacakKOCAELİ

YAŞAM 15.03.2024, 18:02
Hat 41K’yı Başkan Büyükakın tanıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağındaki yeni hattı 41K, Başkan Büyükakın’ın katıldığı törenle seferlerine başladı. Hat, Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kent genelindeki ulaşımı daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli yatırımlarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat 41K,  Başkan Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle seferlerine başladı.

Körfez Yarımca Atalar Mahallesi’ndeki ilk durakta başlayan seferler için düzenlenen törene Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kooperatifler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, 80 Nolu Birleşik Kartepe Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş, 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız, 10 Nolu Körfez Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç ve vatandaşlar katıldı.

BİLGİ: 7 ARAÇ İLE SEFERLERE BAŞLIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Hat 41K ile ilgili katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. UlaşımPark A.Ş. tarafından hazırlanan 18 metrelik 7 araç ile Hat 41’in seferlerine başladığını belirten Bilgi, “Kocaeli’nin en büyük kooperatifleri ile bir araya gelerek ortak bir havuz oluşturduk. Kooperatiflerin bölgelerinde yolcu indirme bindirme kısıtlamaları da ortadan kalkıyor. Herkes istediği yerden binip istediği yerde inebilecek. Bu bölgede 607 araç, 105 hat var. Bu sistemi Kocaeli’nde yaygınlaştırma projemiz devam ediyor. Şu anda 18 metrelik 7 adet otobüs ile seferlerimiz sabah 06.30’dan gece 00.30’a kadar devam edecek. Hattın oturmasıyla beraber 29 bin 1 kişi taşınmış olacak” dedi.

KURT: HAT 41 HAYIRLI OLSUN

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise destek ve katkılarından ötürü Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Kurt, “Sağolsun başkanımız pandemi sürecinde ekonomik dar boğazda olan bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı.  Birlikteliğimiz daim olsun. Körfez’den Derince şehir içi ve Köseköy’deki yolcularımız mevcut kooperatifin araçlar ile yolculuk yapıyordu. Hat 41K projesi ile bu ortadan kalktı. Yıllardır yolcu gittiği yere kadar ücret ödemeli diyorum. Hattımız hem esnafımıza hem ilimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

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