Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Hastaneyi bekleyemedi, ambulansta doğum yaptı
YAŞAM 24.01.2023, 17:16
Eskişehir'de bir anne hastaneye nakil sırasında ambulansta doğum yaparak, bir kız bebeği dünyaya getirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tepebaşı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan bir ekibin çağrı üzerine adresten aldığı olayda annenin hastaneye nakil sırasında ambulansta doğum yaptığını duyurdu.
Bakan Koca, görevli sağlık çalışanlarını tebrik ederken, anneye de kız evladıyla birlikte uzun ömürler diledi.
Koca, paylaşımında, "Hayat nerede başlar, bazen belli olmaz" yorumunu yaparak, o an'a ilişkin fotoğrafı paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1617887688664977408
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Valencia
|17
|20
|13. Espanyol
|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü