Hastaneyi bekleyemedi, ambulansta doğum yaptı

Eskişehir'de bir anne hastaneye nakil sırasında ambulansta doğum yaparak, bir kız bebeği dünyaya getirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tepebaşı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan bir ekibin çağrı üzerine adresten aldığı olayda annenin hastaneye nakil sırasında ambulansta doğum yaptığını duyurdu.

Bakan Koca, görevli sağlık çalışanlarını tebrik ederken, anneye de kız evladıyla birlikte uzun ömürler diledi.

Koca, paylaşımında, "Hayat nerede başlar, bazen belli olmaz" yorumunu yaparak, o an'a ilişkin fotoğrafı paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1617887688664977408