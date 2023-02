Hasar gören şebekenin üçte ikisi onarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü deprem bölgesinde hasar gören altyapının onarılması için büyük çaba harcıyor. 203 personel ve 72 araç ve iş makinesiyle Hatay’da görev yapan İZSU, enkaz altındaki su kaçağı noktalarını tespit edip, onararak kentin tamamına temiz su sağlamaya çalışıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan ve 6 Şubat depreminin ardından afet bölgesine destek veren kurumlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yıkımın en ağır yaşandığı Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. İlk günlerde arama kurtarma çalışmalarına da katılan İZSU ekipleri, 203 personel, iş makinesi, su tankerleri, kanal temizleme araçları, vidanjörlerden oluşan 72 iş makinesiyle Hatay ve ilçelerinde görev yapıyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan su sorunu için çalışmalara 5 ayrı ekiple devam ettiklerini söyleyen İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, “İZSU ekibi olarak depremzede vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye geldik. Her türlü varlığımızla buradayız. Enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere ama biz hijyeni düşünmek zorundayız. Bunun da en büyük etkeni su. İzmir’deki ekiplerimizin yarısıyla burada müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrin 3’te 2’sinin su kaçaklarını önledik” Demirci, ”Buradaki amacımız şehre suyu vermek. Geçtiğimiz günlerde suyu verdik. Şu an şehirdeki tüm merkez bölgelerde suyumuz var ancak temel sorunumuz verdiğimiz suyun basıncını artırmak. En büyük su kayıplarının yaşandığı yerler enkazın altında. Bunları bulmakla mücadele ediyoruz. Buldukça da kapatıyoruz. Ekiplerimizin bir bölümü onarım çalışması yaparken bir bölümü de tespit çalışmasını sürdürüyor. Şehrin 3’te 2’sinin su kaçaklarını önledik. İki güne kadar şehrin su kaçaklarını bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sadece su sorunu için burada değiliz” Deprem bölgesinde görevli ekiplerin canla başla tüm çalışmalara destek verdiğini söyleyen Demirci, “Biz sadece su sorunu için burada değiliz. Su kaçaklarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyoruz. İZSU ekibi olarak vatandaşların acılarını paylaşıyoruz. 30 kişilik bir ekiple enkazda çalışıyoruz. Kendi ekibimizle 3 can kurtardık. Uzak ilçelerde gıda, giyim ve çadır yardımı yapıyoruz. Çadır yaşam alanlarımızda da vatandaşlarımızın temiz suya ulaşmasını sağlıyoruz. Su bağlantısı yapamadığımız yerlerde 10 tankerimizle susuz bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Suya karışan bir kanalizasyon noktamız bulunmuyor” Yurttaşların sağlıklı suya ulaşması için tüm işlemlerin tamamlandığını ifade eden Demirci, “Bizim çevre mühendisi ve laboratuvar bölümümüzdeki arkadaşlarımızı da buraya getirdik. İskenderun merkeze bakan tüm kuyular, su kaynakları ve pompa istasyonları denetimden geçti. Klorlama sistemi çöken 4 pompa istasyonunun klorlama sistemini yenileyerek devreye aldık. Dün itibariyle son kontrolleri yapıldı. Suya karışan bir kanalizasyon noktamız bulunmuyor” dedi.