Hasan Nural DİSK Genel-İş Keşan Belediye Temsilcisi oldu

DİSK Genel İş Keşan Belediyesi İşyeri Temsilciliği’ne Hasan Nural seçildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DİSK Genel-İş Sendikası Keşan Belediyesi İşyeri Temsilciliği seçimi gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde, işçiler tek sandık başına geldi.

50 üyeden 44 üyenin oy kullandığı seçimlerde Hasan Nural mavi ve Murat Karavil beyaz liste ile aday oldu.

Yapılan seçimde Nural’ın mavi listesi 27 oy alarak kazanırken,Karavil’in beyaz listesi 17 oyda kaldı.

Buna göre Hasan Nural temsilciliğinde 1 yıl süre ile görev yapacak kurullardaki isimler şöyle oldu:

Disiplin Kurulu: Samiye Dinç, Emre Gürel

Hasar Tespit Kurulu: Erol Ersöz, Kaşif Berber

İzin Kurulu Asil: Yeşim Bayraktar, Mahmut Aksu