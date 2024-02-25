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Hasan Âli Yücel Bursa Yenişehir’de anıldı

YAŞAM 25.02.2024, 10:03
Hasan Âli Yücel Bursa Yenişehir’de anıldı

Felsefe öğretmeni, eski Millî Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Âli Yücel, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenenetkinlikte anıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki anma etkinliğinin ilk konuşmacısı Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kamettin Baştürk, Hasan Âli Yücel'in görevde bulunduğu yıllarda gerçekleştirdiği ve bugün de etkisinden hiçbir şey kaybetmeyen projelerinden örnekler verdi.

Eğitim Sen Yenişehir Şube Başkanı Şafak Ayhan da Hasan Âli Yücel’den bahsetmenin büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ayhan, “Bir felsefe öğretmeni olması bağlamında İş Bankası Yayınları'ndan bildiğimiz Hasan Âli Yücel Klasiklerini bu topraklara armağan etmiştir. 480 'e yakın kitap vardır. Usta çevirmenler tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Düşünme ve felsefe eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. Bunlar bir sürecin sonucu. Artık dünyaya farklı bakmak, düşünmek gerektiğinin farkındaydı” dedi.

Yenişehir Eğitim İş Sendikası İlçe Temsilcisi Gürbüz Olçun ise Cumhuriyet aydınlanmasının ve Türk eğitim devriminin efsane ismi H. Âli Yücel'i kaybetmenin 63. yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Cumhuriyeti kuranlar çağdaşlaşmanın aydınlanmanın bağımsızlığın teminatı olduğunun farkındaydılar. O da ülke halkının bilgi ve düşünce düzeyini artırmak amacıyla Cumhuriyet devriminin en önemli Milli Eğitim Bakanlarından birisi olmuştur. Çeşitli eserleri Türkçeleştirilmesi ya da Türkçeye çevrilmesi gibi çalışmalarla çağdaş dünya edebiyatının klasiklerini bizlere kazandırmıştır. Onu anıtlaştıran projesi ise Köy Enstitüsü Projesi'dir. İsmail Hakkı Tonguç ile birlikte gerçekleştirilen bu projeyle yurdun çeşitli bölgelerinde toplam 21 adet enstitü açılmıştır. Yapılan bu eğitim devrimi Cumhuriyetin ve çağın en önemli eğitim adımı olarak tarihe geçmiştir. Onun bakanlıktan ayrılmasından sonra maalesef eğitim politikalarından tavizler verildi. Aradan geçen yıllara rağmen ülkemizin eğitim sisteminin, bu ülkenin tartışmasız en ilerici milli eğitim bakanı olan H. Âli Yücel'in çalışmaları, hayalleri ve umutlarının gerisinde kaldığını görmek gerçekten üzücüdür. Hasan Âli Yücel'i ölümünün 63. yılında sevgi ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

“ÜLKEMİZE ZENGİNLİKLER KATTI”

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprülü ise derneğin kuruluş öyküsünü anlattığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Derneğimiz 2008 yılında 2001 yılında İzmir'in ardından Bursa'da kuruldu. Türkiye'nin 2'nci büyük şubesi Bursa'dadır. Köy Enstitülerini anlatan kendi yayınevlerinden çıkan kitap ve dergilerle, yaptığı çalıştaylarla Köy Enstitülerinin aydınlanmacı eğitim anlayışını yeni kuşaklara aktarma görevini sürdürmektedir. Düşün, sanat, kültür adamı, şair, yazar, siyasetçi ve aydın olarak ülkemizin eğitim ve kültür tarihine zenginlikler katan H. Âli Yücel'i 26 Şubat'ta bedenen yitirdiğimizin 63. yılındayız. Bugün bile ilk akla gelen Milli Eğitim Bakanı'mızdır.”

Etkinliğin son bölümünde Hasan Âli Yücel'in başarı öyküsünü Öğretmen-Yazar Recep Nas ayrıntılarıyla anlattı.

Ardından Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Hasan Âli Yücel Mandolin Orkestrası sahne aldı.

Eğitim Sen üyesi Nazlı Alkan, Gürkan Orhan ve Duygu Tar Manav’ın şiir ve müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı. Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ümit Yılgın ve Belediye Başkan adayı Kasım Kaya da katılarak anma etkinliğine destek verdi. Konuklar, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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