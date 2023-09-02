Harun Tekin'den sürpriz mini konser

Sevilen sanatçı Harun Tekin, yerli soğuk kahve markası OBSESSO iş birliğinde Beşiktaş Akaretler’de verdiği sürpriz mini konserle sokağın enerjisini değiştirdi ve İstanbullulara ödül gibi bir deneyim yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Mor ve Ötesi Grubu'nun solisti Harun Tekin’in, W İstanbul’un balkonundan verdiği sürpriz mini konseri şaşkınlıkla izleyenler, müzik dolu anların keyfini yaşadı. OBSESSO'nun "Anın Keyfi Yavaşladığında Çıkar" felsefesini müzikle buluşturan ve yavaşlığın keyfini kendisinin de çok önemsediğini vurgulayan sanatçı, mini konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Harun Tekin’in mini konseri, yurtdışında ünlü sanatçıların benzer nitelikteki sürpriz sokak performansları gibi, İstanbul’un koşturmacasını kısa bir süre için de olsa durdurdu, Beşiktaş’ta konseri dinleyenlerin yavaşlayıp, anın keyfini hissetmesini sağladı.