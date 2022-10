Harran Üniversitesi'nden Japonya ile akademik iş birliği

Harran Üniversitesi uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ziraat alanında uluslararası iş birliğine gitti.

Japonya Kobe Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında ‘Akademik İşbirliği Projesi’ kapsamındaki protokol ile küresel fırsatlar hedeflendi.

Eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda işbirliği kurulması amacıyla imzalanan protokol, her iki taraf arasında akademik değişim ve işbirliğini teşvik etmek için 5 yıllığına imzalanan protokol, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ve Japonya Kobe Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yukio Dean Tosa arasında imzaya döküldü.

Ülke ve bölge tarımı ile ilgili çok sayıda proje üreten ve yayın yapan Ziraat Fakültesi, 2011-2016 yılları arasında Japonya’da bulunan İnsanlık ve Doğa İçin Araştırma Enstitüsü ile yerel seviyede su yönetimi konusunda uluslararası bir proje gerçekleştirmişti.

Söz konusu protokolün iki üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını dileyen Harran Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Japonya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Kobe Universitesi Graduate School of Agricultural Science and Faculty of Agriculture ile bilimsel iş birliğinin yapılması, üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı akademik personel ve öğrenci değişimi, proje ve diğer bilimsel çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağını söyledi.