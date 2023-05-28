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Harmancık'ta evliliğe ilk adımı oy kullanarak attılar
YAŞAM 28.05.2023, 14:17
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Betül-Hasan Yeşil çifti düğün gününde gelinliği ve damatlığıyla sandık başına gitti.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde bugün düğünü olan Betül ve Hasan Yeşil çifti, evliliğe ilk adımı Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanarak attı.
Düğün kıyafetiyle sandığa giden çift Harmancık'ta ilgi odağı olurken, oy kullanmaya gelen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve diğer vatandaşlar ise çifte mutluluklar dileyerek tebrik etti.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Türkiye Yüzyılı için sandık başına gelen Betül ve Hasan Yeşil çifti ile anı fotoğrafı çektirdi.
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