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Harmancık halkından depremzedeler için köy ekmeği
YAŞAM 16.02.2023, 16:37
Harmancık halkı tarafından üretilen 3 bin 500 köy ekmeği, deprem bölgesindeki Kızılay dağıtım noktasında dağıtılmak üzere gönderildi.
BURSA (İGFA) – Bursa’nın Harmancık ilçesinde vatandaşlar, depremzedeler için mahalle fırınlarında ürettikleri 3 bin 500 ekşi mayalı köy ekmeği deprem bölgesinde bulunan Kızılay dağıtım noktasına gönderdi.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekşi Mayalı 3.500 adet köy ekmeğimizi Kızılay tarafından afetzedeler için kurulan aşevlerine ulaştırmak için Hatay Yayladağı ilçesine gönderdik. Analarımızdan, bacılarımızdan, teyzelerimizden, katkı veren herkesten ve muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim hayrımızı kabul etsin” dedi.
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