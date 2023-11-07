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Hamilelik Okulu'ndan 12 yılda 2.264 mezun

YAŞAM 07.11.2023, 07:30
Hamilelik Okulu'ndan 12 yılda 2.264 mezun

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi “Ailemi Seviyorum” kapsamında düzenlenen Sağlıklı Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu 12 yılda 2.264 mezun verdi. Türkiye’ye örnek projenin mezunları ile buluşan Başkan Osman Zolan, “Sizler mutlu olduğunuz sürece, aileniz mutlu olduğu sürece ülkemiz de mutlu ve güçlü olur” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 24 Ocak 2012’de hayata geçirdiği Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Sağlıklı Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu’nun mezunları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile buluştu. Beyaz İnci Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu’ndan mezun olduktan sonra evlenen veya anne-baba olan çiftler ile çocukları katıldı. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada bugüne kadar altyapıdan üstyapıya, spor alanlarından parklara, ulaşım yatırımlarından kültür merkezlerine pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini anlatarak, ihtiyaçlar doğrultusunda gece gündüz demeden gayret etmeye devam ettiklerini söyledi. Denizli’nin bugün parmakla gösterilir hale geldiğine dikkati çeken Başkan Zolan, “Beni en çok mutlu eden işlerden biri de sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu oldu. Sizlerle bu projeleri gerçekleştirmek ayrı bir güzellikti” dedi. Türk toplumunun en büyük avantaj ve gücünün aile yapısı olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Aileyi sağlam kurmak ve geleceğe daha emin bakabilmek adına sizlerle çok özel bir projeyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Projeye vatandaşlardan yoğun ilgi

Söz konusu projenin başarılı olmasının en önemli nedenlerinden birinin vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi olduğunu dile getiren Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Sizler olmasaydınız böyle projeler yapamaz, böyle birliktelikler gerçekleştiremezdik. Duam o ki, eşinizle, çocuklarınızla, mutlu, sağlıklı bir hayat yaşayın. Yarınınız bugünden daha güzel olsun. Sizler mutlu olduğunuz sürece, aileniz mutlu olduğu sürece ülkemiz de mutlu ve güçlü olur. Bu şiarla çıktığımız yolda Allah’ım yolumuzu açık eylesin, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel işlere imza atmayı nasip etsin.” Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, programa katılan çiftler ve çocukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailemi Seviyorum Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı toplum için sağlıklı aile yapıları oluşturulması inancıyla 24 Ocak 2012’de Ailemi Seviyorum Projesini hayata geçirerek, aile birliğinin korunması ve mutlu evlilikler oluşturulması için Türkiye’ye örnek olacak Sağlıklı Evlilik Okulu’nu başlatmıştı. Bugüne kadar 43 grubun eğitim aldığı Sağlıklı Evlilik Okulu toplamda 1757 mezun verdi. Projeyi geliştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 Mayıs 2016’da da "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla Hamilelik Okulu’nu başlattı. Bugüne kadar 18 grupta toplamda 507 anne ve adayına ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir gelecek için eğitimlerini sürdürdü. Bu yıl 12 yaşına girecek Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Sağlıklı Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu bugüne kadar 2 bin 264 çiftin mutluluğuna şahit oldu. Denizli Belediyesi iken başlatılan “Ailemi Seviyorum Projesi” Türkiye’den 127 belediyenin katıldığı yarışmada birinci olmuş, Başkan Osman Zolan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Müracaatlar Kent Konseyi’ne

Sağlıklı Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu kayıtlarının Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden yapıldığı ifade edildi. Mutlu aile yapısının sağlam temeller üzerinde kurulmasını amaçlayan Sağlıklı Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 0 (258) 280 25 36 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.

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