Hamidiye Camisi ayağa kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak projelere imza atmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kent tarihinde önemli bir yeri olan ve Ulus Telgraf Sokağı’nda yer alan Hamidiye Cami’deki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayı sonrası, 19. yüzyılın önemli yapılarından eski adı Tatarlar Cami şimdi ki adıyla Hamidiye Cami’nde rölave, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılıyor.

Abdülhamit Dönemi’nde Romanya’dan ve Bulgaristan’dan getirilen muhacirler için yaptırılan ve duvarlarının kerpiç çatısının ahşaptan yapılan tarihi camideki restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Ankara tarihindeki yerini alacak.