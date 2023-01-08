Hamam müzesine ziyaretçi akını

Binlerce yıllık yıkanma kültürünü geçmişten günümüze konu edinen ülkemizin ilk ve tek müzesi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından gelecek kuşaklara hediye edilen “Eskişehir Hamam Müzesi” açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, “Şehir Turizmi” ve “Müzeler Şehri” hedefleriyle hayata geçirdiği projelerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir, yeni müzesi ile misafirlerini binlerce yıldır süregelen hamam ve yıkanma kültürünü yansıtan bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak Numara 2 adresinde hizmet veren ve geleneksel Türk hamam mimarisi göz önünde bulundurularak modern bir şekilde tasarlanan Eskişehir Hamam Müzesi, ülkemizin 6’ncı Hamam Müzesi olmasına karşın yıkanma kültürünü geçmişten günümüze konu edinmesiyle Türkiye’nin ilk ve tek Hamam Müzesi olma özelliğini taşıyor. Antikçağ’dan Cumhuriyet dönemine kadar binlerce yıllık yıkanma kültürünü anlatan müzeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi de giderek artıyor. Müze içerisinde sergilenen objelerin yanı sıra, gerek ülkemizin gerekse Eskişehir’in Antikçağ’dan bugüne şifalı sıcak sularının kültürel yolculuğunun anlatıldığı müzeye, okullardan öğrenci gruplarının anı sıra şehir dışından yerli turistler, yabancı turistler ve Eskişehirliler de büyük ilgi gösteriyor. 23 Ekim 2022’de kapılarını ziyaretçilere açan Hamam Müzesi, hizmete girmesinin üzerinden 74 gün geçmesine rağmen 10 binden fazla misafiri ağırladı.

Müzeyi dikkatle inceleyen ve bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, “Eskişehir’in şifalı sularının tarihini ve kültürünü anlatan, çok kıymetli objelere sahip bu müzeyi herkes görmeli. Başkan Büyükerşen’in gelecek kuşaklara bıraktığı bu eser için çok teşekkür ediyoruz. Çok beğendik ve çok etkilendik. Bir müzede görebileceğiniz tüm unsurlar düşünülmüş. Her detayı ile tek tek ilgilenilmiş. Bahçesinden gezdiğiniz katlarına kadar tarihi yansıtan çok güzel bir müze olmuş. Başkan Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dediler.

Müzede hamam tası, ibrik, buhurdan, nalın gibi hamam malzemeleri ve peştamal, havlu, hamam bohçası tekstil ürünleri koleksiyonu gibi çok sayıda objenin yanı sıra şifalı Frigya bölgesinde yer alan Eskişehir’in sıcak sularının ve hamamlarının anlatıldığı gösterim odası da bulunuyor.

Eskişehir Hamam Müzesi ile ilgili bilgi almak isteyenler müzenin 0 222 220 8185 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler.