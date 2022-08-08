Haluk Levent’ten Şevketiye’ye özel beste

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde düzenlediği 4. Kafkasya Yaz Şenliklerinin son gününde Haluk Levent sahne aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 4. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenledi.

Kafkasya kültürünün yaşatıldığı şenliklerin son gününde sevilen sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Üç gün süren etkinliğin son gününde konser veren Haluk Levent, sevenleriyle buluşurken konseri izlemeye gelenler arasında Başkan Büyükakın da yer aldı. Sanatçı Haluk Levent, konser sırasında Şevketiye Köyü’ne özel bir beste yapınca, şenliğe katılanların gönlünü kazandı.

Gölcük ilçesi Şevketiye Köyü’nde düzenlenen şenliğin ilk gününde sevilen sanatçılar Afak Meydanlı ve Grup Yirmi7, ikinci gününde Viral Cemal sevilen parçalarını seslendirdi.

Şenliğin son gününde ise Haluk Levent sevenleriyle buluşurken, etkinliğe katılım yoğun oldu. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Gölcük ve Köyleri Dernek Başkanı Ergün Uzuner, Gölcük Artvinliler Derneği Başkanı Akif Alpolat, Kocaeli Livaneliler Derneği Başkanı Murat Soyer, Şevketiye Mahalle Muhtarı Hamdi Uzuner, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DERNEKLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Konser öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mehteran Takımı, ‘’Türkler geliyor’’ marşıyla gönüllere dokundu.

Daha sonra Gölcük ve Köyleri Dernek Başkanı Ergün Uzuner, Gölcük Artvinliler Derneği Başkanı Akif Alpolat, Kocaeli Livaneliler Derneği Başkanı Murat Soyer, Şevketiye Mahalle Muhtarı Hamdi Uzuner katılım sağlayan vatandaşları selamladı. Şenlikte konuşma yapan Soyer, “Kocaeli bir kültür ve dünya kentidir. Kafkas kültürünün de yaşatılması bizim için bir görevdir. Kültürünüzü yaşatmak ve sonraki kuşaklara aktarmamız için ve bizlere verdiği destekten ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.