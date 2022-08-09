Haluk Levent Saros'a yine sahip çıktı

Saros Körfezi Danişment Sahili'nde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'ne katılan ünlü Rock Sanatçısı Haluk Levent, konserinde yaptığı konuşma ile yine Saros’a sahip çıktı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Haluk Levent, her zamanki gibi zaman zaman yine izleyicilerle iç içe olarak şarkılarını onlarla beraber söyledi.

Bir ara hemen önünde konseri izleyen izleyicinin şapkasını alarak şapkayı kendisi taktı ve bir süre bu şapka ile konserine devam etti. Levent konserinin sonunda hem 2004’teki Trans Trakya Projesi’nden hem de 2018 den beri devam eden Sazlıdere FSRU Limanı projesinden de bahsederek yine Saros ve çevreye olan duyarlılığını dile getirdi.

Sanatçı 2004 yılında İbrice Limanı’nndan İğneada'ya kadar bir Trans Trakya Petrol Boru hattı Projesi planlandığını anımsatarak, "Her taraf darmadağın olacak Petrol kokacaktı buralar. 12 saat 5 dakika süren rekor konserle acayip ses getirdi ve bu sayede Trans Trakya projesi iptal edildi. O zaman kendimle gururlanıyordum. Ama şimdi gururlanamıyorum, çünkü son yıllarda burada ilgili firma adını verince mahkeme acıyorlar, mahkeme kararlarına rağmen liman yapmak için hızla çalışmalara devam ediyor. Yıktıkları yerde bir ettikleri yolları ormanları ve kıyıları baktığımızda ne kadar gelip eylem yapsam da sonuç alamıyorum. Mahkeme kararlarına rağmen sonuç alamıyoruz ama tarihe not düşüyoruz, biz şunu söylüyoruz. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbet bir gün" diye konuştu.