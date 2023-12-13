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Halkbank Üreten Kadınlar için son başvuru 15 Aralık

YAŞAM 13.12.2023, 11:00
Halkbank Üreten Kadınlar için son başvuru 15 Aralık

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Halkbank’ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması 2024 başvuruları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması 2024 Başvuruları Hakkında Bilgi Verdi

Keşan TSO tarafından yapılan bilgilendirmede, Üreten Kadınlar Yarışması 2024 başvurularının 15 Aralık 2023 Cuma gününe kadar devam edeceği belirtilerek, “Girişimci Kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla geleneksel hale gelen Üreten Kadınlar Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenlenecektir.” denildi.

Başvurular bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Keşan TSO’dan yapılan bilgilendirmeye göre, Üreten Kadınlar Yarışması’nın detayları ise şöyle;

“Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisinde 600.000 TL, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisinde 500.000 TL, Kadın Kooperatifi Kategorisinde 500.000 TL, Sıfır Atık Kategorisinde 500.000 TL, Yükselen Yıldız Kategorisinde 400.000 TL olmak üzere toplamda 2.500.000 TL ödül verilecektir. Her kategoride yalnız bir kişi ödül almaya hak kazanacaktır.

Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi: Yıllık net satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelerin değerlendirildiği kategoridir. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi: Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimciler ile teknoloji tabanlı üretim yapan veya bu teknolojiyi pazarlama ve satış faaliyetlerinde kullanan kadın girişimcilerin değerlendirildiği kategoridir.Kadın Kooperatifi Kategorisi:T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı veya T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya ortaklarının %50’sinin kadın olduğu kooperatiflerin değerlendirildiği kategoridir. Sıfır Atık Kategorisi:Sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında veya girişimcileri olan, geri dönüşüm yeniden kazanımını sağlayan, kadın girişimcilerin değerlendirildiği kategoridir.Yükselen Yıldız Kategorisi:Yıllık net satış hasılatı 10 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin değerlendirildiği kategoridir. Başvuruların www.halkbank.com.tr resmi web adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.”

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