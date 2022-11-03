Halk süt olmasa çocuklar sütsüz büyüyecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Süt Projesi’nin başladığı Temmuz 2020’den bu yana Antalya genelinde 19 bin 151 çocuğa 1 milyon 857 bin 928 litre süt dağıtımı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak amacıyla 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi’ne ilgi her geçen gün aratıyor. Kaş’tan Gazipaşa’ya 19 ilçede, 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt desteği sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldüren proje sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden satın alınan çiğ sütler son teknoloji tesislerde işlenip, sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere her ay 8 litre süt teslim ediliyor. 3 Temmuz 2020’de Başkan Muhittin Böcek tarafından ilk süt dağıtımının yapılmasıyla başlayan Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar 17 bin 368 ailenin 19 bin 151 çocuğu için 1 milyon 857 bin 928 litre süt dağıtımı yapıldı.

Antalya merkezle birlikte 19 ilçesinde her ay düzenli olarak dağıtımı yapılan sütler çocukların gelişimine önemli katkıda bulunurken aileleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.