Birçok farklı basın kuruluşunda çalışmış, sesiyle radyoya, güleryüzüyle televizyona damga vurmuş gazeteci Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)'nde düzenlendi.

Derneğimizin kurucularından, duayen spor yazarı ve spor spikeri Kıvanç için TSYD Levent’te düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, gazeteciler ve Halit Kıvanç’ın yakınları katıldı.

Törende sırasıyla TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, oğlu Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç belgeselini hazırlayan Nebil Özgentürk, sunucu Metin Uca ve Bakan Kasapoğlu birer konuşma yaptılar.

Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze, Zincirlikuyu camiinde kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.