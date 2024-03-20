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Halil Necipoğlu, Tıpkıbasım Mushaflar Sergisi’ne hayran kaldı

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağında düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi ve TRT 1’de yayınlanan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri üyesi Halil Necipoğlu, Talas’ın ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne tam not verdi.Mehmet UZEL / Kayseri

YAŞAM 20.03.2024, 11:37
Halil Necipoğlu, Tıpkıbasım Mushaflar Sergisi’ne hayran kaldı

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağında düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi ve TRT 1’de yayınlanan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri üyesi Halil Necipoğlu, Talas’ın ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ne tam not verdi.Mehmet UZEL / Kayseri (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde ilçeye kazandırılan ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’nin son ziyaretçisi ünlü sanatçı Halil Necipoğlu oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Halil Necipoğlu’nu Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergiyi gezdirdi.

Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eserin de bulunduğu sergiyi inceleyen Halil Necipoğlu ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulundu.

“ALLAH SİZLERİ KENDİNE VAKFEDENLERE KATMIŞ”

Halil Necipoğlu, “İslam medeniyeti insanlığın varlığından itibaren aklı müstakime hitap eden bir muazzam medeniyetin sanatında da Allah’ın rızasına -onun estetiğin de yaratıcısı olmak itibariyle- yaklaştıran görselinden şu anda nasibimizi burada alıyoruz. Bu hizmeti Allah seçtiği şehre, seçtiği yöneticilere, seçtiği mekana veriyor. Bu hizmetinizin Allah katında büyük ecrine muvafık olacaksınız inşallah. Allah, Kur’an-ı eliyle diliyle gönlüyle taşıyan ve onu insanlığın hidayetine bir rehber olarak takdim sadedinde kendisini vakfeden insanların arasına sizleri de katmış.” şeklinde konuştu.

“MUAZZAM BİR NİMET”

“Bu, muazzam bir nimettir.” diyen Necipoğlu şunları söyledi: “Bu nimeti Kayseri’de, Talas’ta kıymetli başkanımızın önderliğinde görmüş olmak benim için başıma gelen en güzel ahvaldir. En küçüğünden en zirvesine kadar hizmet edenlere gönlüm dolayı şükranlarımızı arz ederim. Neslimize buraları göstermek lazım. Bizim neslimizin de neslinin buralardan büyümesi için bugün ki neslin buralardan istifade etmesi lazım.” dedi.

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