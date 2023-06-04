Haliç ışıklı kanolarla aydınlandı

Kano ve Kürek Merkezi’nde düzenlenen Işıklı Kano etkinliği Haliç sularında eşsiz bir manzara sundu.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi olarak organize ettiğimiz “Işıklı Kano Turu” katılımcılara benzersiz bir deneyim sundu. Haliç’te, özel ışıklandırılmış kanolarla Boğaz’a açılan vatandaşlar keyifli vakit geçirdiler.