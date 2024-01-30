Halı sahalarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı 12 yeni halı sahanın inşasına devam ediliyor. Son olarak Şekerpınar’a inşa edilen iki halı sahanın çimi serildi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova vizyonuyla, ilçedeki çocuklar ile gençlerin daha rahat ve konforlu alanlarda spor yapabilmesi adına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni spor sahaları kazandırmaya devam ediyor. Daha önce ilçeye kazandırılan 6 halı sahanın ardından çalışmaların devam ettiği Şekerpınar’daki iki sahanın da çimleri serildi. Daha önce tamamlanan 6 halı sahayla birlikte, Şekerpınar Stadı’nın arkasına inşa edilen iki halı saha, bölgedeki çocuklar ve gençlerin yeni spor alanı olacak. Öte yandan Çayırova Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’na, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’na, Akse Mahallesi’ndeki Osman Yağmurdereli Parkı ve Akse Huzur Parkı’na halı saha yapım çalışmaları devam ediyor.

8 BİN 800 METREKARE YENİ SPOR ALANI

Çayırova’yı spor kenti yapacak çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin daha önce inşa ettiği 20x10 metre ve 20x30 metre halı sahalara ilave, yeni inşa edilecek 20x40 metre ebadındaki yeni halı sahalarla birlikte ilçede toplamda 8 bin 800 metrekare spor alanı oluşturulacak. İlçedeki çocuklar ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni halı sahalarla ilçenin spor altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.