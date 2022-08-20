Hafta sonu Türkiye’de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hafta sonu kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü Ege ve Güney Doğu Anadolu’da sıcaklıklar ciddi şekilde artacak.
ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hafta sonu kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Az bulutlu
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Parçalı bulutlu
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İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
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HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
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