Hafta sonu için en iyi filmler listesi

Hafta sonunda harika vakit geçirebileceğiniz en iyi filmleri bir araya getirdik. Günün stresini atmak ve keyifli vakitler geçirmek için en iyi filmler listesine göz atabilirsiniz.

BURSA (İGFA) - Mora Dergisi'nin hafta sonu için derlediği filmler, 15 farklı kategorinin en iyi filmlerinden oluşmakta.

1- YER ÇEKİMİ / En İyi Uzay Filmleri

Sandra Bullock’un oyunculuğunu konuşturduğu en iyi filmlerden biri olan Yerçekimi Filmi uzayda çaresiz kalan iki Astronotun yaşam mücadelesini anlatmaktadır.

Zeki bir mühendis olan Dr. Ryan Stone emekliliğinden önce son görevine çıkacak olan Matt Kowalsy ile ilk uzay yolculuğuna çıkar. İlk zamanlar her şey yolunda gidiyor gibi görünse de daha sonrasında bir takım sorunlar onların hayatlarını tehlikeye sokacaktır. Daha sonra mekik için gerçekleştirilen rutin bakım çalışmalarının birinde dışarıda onarım yapan ekip bir cismin mekiğe çarpması sonucunda mekik büyük bir oranda hasar görür. Zay boşluğunda yapayalnız kalan ikili dünya ile olan tüm bağlantılarını koparmış ve karanlık bir boşlukta kalmışlardır. Korku ve paniğin üst seviyelerde olduğu anlarda ikili hayatta kalabilme şansı bulabilecek mi?

Vizyon tarihi: 11 Ekim 2013Oyuncu kadrosu: George Clooney, SandraBullock, Ed HarrisYönetmen: AlfonsoCuaron

2- LANETLİ GÖZYAŞLARI / En iyi Korku Filmleri

2019 yılında gösterime giren film konusu itibariyle oldukça farklı bir yapım olarak listemizde yer almayı başardı. Filmin ana konusu kendisine ve ailesine musallat olan doğaüstü kötü bir varlıktan kurtulmaya çalışan Anna’nın yaşadığı korku dolu olayları anlatmaktadır.

Lakin konuyu biraz daha incelediğimizde ayrıntılar daha korkutucu bir hal alıyor. AnnaGarcia 1973 yılı dolaylarında sosyal hizmetler görevlisi olarak görev yapmaktadır. Anna’nın eline geçen bir dava onun dikkatini cezbetmiş ve bunu incelemek için kolları sıvamıştır. Fakat Anna bu durum karşısında oldukça zorlanacaktır. Davanın derinlerine inildikçe içinden çıkılmaz bir durum Anna’nın etrafını kısa bir sürede sarar. Karmaşık olan bu davanın içinde oldukça ürkütücü ve doğaüstü güçler vardır. Daha sonra Anna davanın içerisinde yer alan olayların kendi ailesinin başına gelenlerle benzer özellikler taşıdığını anlar.

Davanın ana kahramanı olan La Llorona, aynı zamanda ağlayan kadın olarak ta bilinmektedir. Kıskançlık krizleri yüzünden La Llorona bir gün bu kriz anında kendi çocuklarını boğarak öldürmüştür. Artık La Llorona için tarif edilemez acılar ve ıstıraplar başlamıştır. Acısını dindirmek için çocukları kaçıran La Llorona uygulamış olduğu taktikleri zamanla geliştirerek acımasız bir hale getirir. Nesilden nesile aktarılanlar ise La Llorona’nın geceleri ölüm çığlığını duyanlar için artık kurtuluşun olmadığı yönündedir. Anna ne yazık ki bu çığlığı duyacak ve ailesinin kurtuluşu için içinden kolay kolay çıkamayacağı bir dizi serüvenin içerisine girecektir.

Yönetmen Michael ChavesOyuncular: LindaCardellini, Roman Christou, Jaynee-LynneKinchen

3 - INCEPTİON / En iyi soygun filmleri

Zihnin en savunmasız anı olan uyku esnasında bilinçaltına sızarak tüm sırları çekip çıkaran DomCoob yetenekli bir hırsızdır. Coop bu konuda o kadar yeteneklidir ki yetenekleri onu sırları ortaya çıkaran bir oyuncu aşamasına getirir. Aynı zamanda Cobb’un bu yetenekleri onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Daha sonra Cobb içinden çıkamadığı tüm sorunların üstesinden gelebilmek için büyük bir fırsat yakalar. Yakalamış olduğu bu fırsat kaybettiği tüm şeyleri geri kazanabileceği tek fırsattır. Cobb bu sefer bilinçaltındakileri çalmayacak tam aksine bilinçaltına bir fikir yerleştirecektir.

Yönetmen: ChristopherNolan Oyuncular: Leonardo DiCaprio, MarionCotillard, ElliotPage

4- ZODIAC / Seri Katil Filmleri

Farklı gazetelere mesajlar göndererek işlediği cinayetleri itiraf eden ve bu mesajlarının yayınlanmaması durumunda daha fazla insanı öldüreceğini söyleyen bir seri katil filmi. Genç ve utangaç olan bir gazeteci çalıştığı gazeteye gönderilen mesajları araştırarak katili araştırmaya başlar. Zodiac olarak adlandırılan katilin peşine düşen muhabir Paul Avery, müfettiş David Toschi ve William Armstron katilin ayak izlerini takip etseler de bir sonuca varamaz. Yetkililer yavaş yavaş davadan çekilseler de Robert Graysmith, katili yakalamayı takıntı haline getirir.

Filmin yönetmeni: David Fincher Filmin Oyuncuları: JakeGyllenhaal, Robert DowneyJr., Mark Ruffalo, AnthonyEdwards, BrianCox

5 - AKIL OYUNLARI / Dram ve psikoloji filmleri

Üstün ve parlak zekâsıyla matematik alanında birçok çalışma gerçekleştiren John Forbes Nash inanılmaz bir teoriyi ortaya atıp kanıtlama aşamasına kadar gelir. Teorisi sayesinde matematik dünyasında ününü yaymaya başlamıştır. Nash öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli hayaller görmektedir ve bu onu ilk zamanlar rahatsız edecek seviyede değildir. İlk zamanlar hasta olduğunun farkına varmayan Nash daha sonra bir psikiyatristin karşısına çıkmasıyla birlikte durumlar değişir. Nash hastalığının ilerlemesi üzerine hastaneye yatar ve akademik çalışmalarından uzak kalmak zorunda kalır. Nash bu durumu kabullenmez ve hasta olduğunu inkâr edecek durumlarda davranışlar sergiler.

Hastalığı kendi çocuğuna zarar verebilecek boyuta gelince eşi onun tekrar hastaneye yatmasını ister. Nash sürekli hayalini gördüğü kızın uzun bir süre boyunca hiç büyümediğini fark eder ve böylelikle hasta olduğunu kendisi de kabul eder. Nash hastalığını kabul edişinin ardında birtakım tedaviler görür ve hayatını görmüş olduğu hayallerden sıyırarak yaşamaya devam eder. Tedavilerin ona bir etkisinin olmadığı sıralarda ailesinin ve dostlarının desteğiyle yeniden motive olur. Kendi akıl hastalığını yine kendi aklıyla yenmeye çalışan Nash bir süre sonra eğilim verdiği üniversiteye geri döner ve eğitim vermeye tekrar başlar. Hayatının geri kalanını ispatlamaya çalıştığı teori üzerine yeniden kurgular ve matematik alanında birçok başarım elde eder.

Yönetmen RonHoward Oyuncular: RussellCrowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

6. READY PLAYER ONE / Teknoloji filmleri

Yıl 2045 yılını gösterdiğinde her yer hurda arabalar ve yıkılmış evlerle doludur. Kenar mahallelerden tutunda şehir merkezleri bile paslı bir görüm sergilemektedir.

Böyle bir hayatın vermiş olduğu yaşam keyifsiz ve heyecansızdır. Bunu fırsat bilen bir teknoloji şirketi ise çevrim içi bir oyun geliştirerek insanlara daha huzurlu bir yaşam sunuyor. 2045 yılının sıkıcı boğuk ve yaşanılmaz halinden kurtulmak isteyen herkes bu oyuna adapte olmuştur. Kısa süreliğine de olsa farklı bir dünyada yaşam bulan insanlar teknoloji şirketinin sunmuş olduğu ödüllü bir oyunla kıyasıya bir mücadelenin içerisine girerler.

Bu dünya her şeyi olabileceğiniz ve istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir dünyadır. Fakat bununda bir bedeli vardır. Bu bedel oyunda kazanacağınız sanal paralardır. Oyunun kurucusu oyun evreninin içerisinde bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servet bu anahtarı bulanın olacaktır.

Yönetmen: Steven Spielberg Oyuncular: TyeSheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

7 - MARSLI / En İyi Uzay Filmleri

RidleyScott tarafından yönetilen 2015 yapımı bilimkurgu türündeki ABD filmin oyuncu kadrosunda JessicaChastain, Michael Peña, KristenWiig, JeffDaniels, Kate Mara ve Donald Glover yer almaktadır.

2035 yılında Ares III mürettebatı Mars yüzeyine sefer düzenlemektedir. Güneş zamanı ile 31 gün sürmesi gereken seferin 18. gününde çıkan şiddetli toz fırtınası astronotları görevi iptal etmeye ve geri dönmeye zorlar. Ares III görev komutanı MelissaLewis(JessicaChastain) acil durum kalkışının hazırlanmasını emrederek görevi iptal eder. Tahliye sırasında kuvvetli fırtına birincil iletişim anteninin parçasını kırarak astronot Mark Watney’in (MattDamon) karnına şiddetli bir şekilde çarparak uzay giysisini de deler ve onu uzağa fırlatarak kaybolmasına neden oldur. Öldüğünü düşünen ekip arkadaşları onu bırakıp Dünya’ya döner. NASA müdürü Theodore Sandres (JeffDaniels) Mark Watney’in enkazda kalarak öldüğüyle ilgili bir basın toplantısı düzenler.

8 - THE HATEFULEİGHT / En İyi Western Filmleri

Şüphesiz ki sinema dünyasının en iyi yönetmenlerinden biri olan Tarantino reis her filminde olduğu gibi bu filminde de harika bir yönetmenlik örneği göstermiştir.

Kış filmlerinin yeri bir başka oluyor birde yönetmenliğini Tarantino yapmışsa artık izlemekten keyif almamak imkânsız. At arabası sahneleri ve müzikleriyle eşsiz bir film ile karşı karşıyayız. Hikâyenin aktarılışı ve konu bütünlüğünün bozulmadan aktarılması yönetmenliğinin en üst seviyesine çıkmış hali olarak sunuluyor. Gerilim filmlerinin içerisine yerleştirilen ince espriler izleyicilerde gülümseten anlar yaşatıyor. Müthiş oyunculuklarıyla. Suç, gizem, komedi ve western konuları çok başarılı bir şekilde aktarılmıştır. Filmin oyuncu kadrosuna baktığımızda bir birinden değerli oyuncuları görebiliyoruz bunlar Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer JasonLeigh, Walton Goggins, DemiánBichir, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern’dir Filmin konusunda ise İç Savaş sonrası Wyoming’de kar fırtınası sırasında posta arabasıyla dağdan geçerken sığınak arayan 8 yabancı etrafında dönüyor.

9- HAYATIN KIYISINDA / En İyi Aşk Filmleri

Ablasının ölümü üzerine ağır bir depresyona giren Violet sürekli intihar etmeyi düşünmektedir. İntihar etmek için ablasının kaza geçirdiği bölgeye giden Violet orada bulunan köprünün parmaklıklarına çıkar ve intihar etmek için kendini cesaretlendireye çalışır. İntihar edeceği esnada ThedoreFinc akşam koşusuna çıkmış ve o bölgeden geçmektedir. Violeti gören Finch onun yanına gelir ve onunla konuşup ikna eder. Ablasının ölümünden sonra kabuğuna çekilen Violet geçirdiği psikolojik bunalımlar sırasında Finch her zaman Violeti’in yanında olacaktır. Zamanla bir birlerine ısınan ikili yeni bir aşkın kapılarını aralarlar. Violet gün geçtikçe hayata tutunurken Finch ise gün geçtikçe hayattaki olan bağlarından kopmaya başlayacaktır. VioletFinch’in bu durumundan bi haberdir ve Finch’in çekmiş olduğu acılardan haberi olmaz.

Finch ailesinin ona yaşatmış olduğu şeyleri düşündükçe içine düştüğü karanlık kuyuda gittikçe derinlere inecektir. Violet her şeyin çok geçmeden farkına varabilecek mi?

Yönetmen Brett Haley Oyuncular: Elle Fanning, Justice Smith, Keegan-Michael Key

10-SCHINDLER’S LIST (1993) | IMDB: 8,9 SCHINDLER’IN LİSTESİ / 2. Dünya Savaşı Filmleri

5 Kuruş parası olmadan Almanya’ya gelen Oskar Schindler ikna kabiliyetinin yüksek olması sebebiyle birçok üst düzey alman subayını ikna ederek kurmuş olduğu dostlukla bir fabrika kurar. Daha sonra Faaliyete geçen fabrika bir süre sonra Yahudi soykırımın başlaması üzerine getto kamplarındakilerinin adeta cennet kapısı olur. Schindler düzenlemiş olduğu belgelerle birçok Yahudi’yi fabrikaya alır ve kamplara gönderilmelerinden kurtarır.

Fabrika bir yandan kar amacı güderken bir yandan da Yahudilerin hayatta kalması için çalışmaya devam eder. Berlin’den gelen bir emirle kampın tasfiye edilmesi istenir. Schindler bu gelişme üzerine her işçi için yüklü bir miktarda rüşvet vererek tüm Yahudileri Çekoslovakya’daki kuracağı yeni fabrikaya götürmeye ikna eder. Sorunlar yine baş gösterir ve tüm sorunları yeniden düzeltmek isteyen Schindler toplamda 1100 Yahudi’nin hayatının kurtulmasını sağlar. Gerçek bir hikâyeden alınan konu Oskar Schindler’in Almanya’nın teslim olması üzerine Sovyet askerlerinden kaçışıyla devam eder.

Filmde Olmayanlar

Filmde Schindler’in Almanya için Çekoslovakya’da casusluk yaptığından bahsedilmez savaş sonuna kadar Nazi partisi üyesi olan Schindler kurtardığı insanların finansal desteği ile ayakta kalması ve masraflarının geri iade istemesi gibi konular işlenmemiştir. Oysa Oskar Schindler gerçek hayatta fakirlik ve yoksulluk içerisinde ölmüştür. Ama bu filmde bahsedilmemiştir. Film 12 Dalda Oscar’a aday olmuş bunlardan 7 tanesini kazanmıştır. Filmin kazandığı Oscar’lar şöyle: En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması.

Yönetmen Steven Spielberg Oyuncular: LiamNeeson, Ben Kingsley, RalphFiennes

11- SAVAŞ VADİSİ / En İyi Savaş Filmleri

Amerika tarihinin ilk vicdani retçisi olmasına rağmen onur madalyası kazanan MedicDesmond T. Doss’ kurşun sıkmadan 75’e yakın kişinin hayatının kurtarılmasının hikâyesi anlatılmaktadır.

Doss bir gün yaralı bir kişiyi hastaneye götürür ve hayatını kurtarır hastanede hemşire Dorothy ile tanışır ardından sevgili olurlar. Ardından Doss zamanla tıp alanında bilgiler edinmeye başlar. Savaş gelip kapıya dayandığında oda görev alır ama vicdani retçi inançlarından dolayı tıp alanında hizmet etmeyi seçer. Aşk ve savaş ve dram üçgeni etrafında dönen film savaş filmleri arasında farklı bir konusuyla izleyicilerden tam not almıştır. Okinawa savaşında görev yaparken insanları öldürmeyi ret eden Medic Amerikan tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Film 2016 yılında gösterime girdikten sonra birçok eleştirmen tarafından olumlu eleştiriler aldı. Filmde kanlı görüntülerin yanı sıra dram aşk ve aksiyon sahneleriyle de başarılı bir olarak ön plana çıkmaktadır. Filmin yönetmenliğini MelGibson gibi usta bir oyuncu yönetmiştir.

Yönetmen: Mel Gibson Oyuncular: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer

12- AS GOOD AS ITGETS / En iyi Komedi Filmleri

MelvinUdall ırkçı, homofobik, antisemitik, bencil, obsesif kompulsif bozukluğu olan ve insanları sevmeyen New York’lu çok ünlü ve zengin bir aşk romanı yazarıdır. Etrafında onu seven kimse olmamasına rağmen okurları ona hayrandır. Melvin her sabah kahvaltısını aynı restoranda ve aynı masada yapmakta ve servisi de aynı garsonun (Carol) yapmasını istemektedir. Bu arada Carol hasta bir çocuğu olan ve varoşlarda yaşayan orta halli ve dul bir kadındır. Hayatını sürekli takıntıları ile yöneten ve hiçbir değişikliğe açık olmayan Melvin’in hayatı önce eşcinsel ressam komşusunun (Simon) evinde gasp edilmesiyle ve daha sonra da servisini yapan garson kadının çocuğunun hastalanıp da restorana gelememesi ile altüst olur.m Film bu üç farklı tipin Baltimore’a yaptıkları mecburi seyahat ve yakınlaşmaları üzerine kurulur.

Yönetmen: James L. Brooks Oyuncu Kadrosu; JackNicholson, Helen Hunt, GregKinnear, CubaGooding, Jr.,Shirley Knight ve SkeetUlrich

13- YAŞAM ŞİFRESİ / SOURCE CODE (2011) / En iyi Gizem Filmleri

Yüzbaşı Colter hızlı bir trende uyanarak buraya nasıl ve ne zaman geldiği konusunda pek bir fikri yoktur. Yaşadığı bu olayın şokuyla trendeki tuvalete sığınan Yüzbaşı aynada bir başkasını görünce adeta şok geçirir. Uyandığı sırada karşısında oturan kadın ise şüpheli tavırlarla onu tanıdığına dair bilgiler sunar. Henüz yaşanan olayların şokunu atlatamayan yüzbaşı trenin havaya uçmasıyla kendisini teknolojik cihazların bulunduğu bir odada bulur. Yetkililerden biri olan Goodwin ona tüm açıklamaları yapar ve ondan bombayı patlatanın kimliği ile ilgili bilgiler ister. Yüzbaşı kendisini daha sonra paralel bir dünyanın içerisinde bulur. Her patlamadan önce sadece 8 dakikası vardır.

Yönetmen: DuncanJones Oyuncular: JakeGyllenhaal, Michelle Monaghan, VeraFarmiga

14- CİNDERELLA MAN (2005) | IMDB: 8,0 / Gerçek Hayattan Esinlenilen Filmler

1929 yılında yaşanılan Büyük buhran 1930’lu yıllar boyunca devam etmiştir. Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen hepsi bu buhrandan nasibini almıştır. Kuzey Amerika’da yoğunluğu hissedilen Kriz birçok kişinin evsiz kalmasına ve aynı zamanda işsiz kalmasına sebep olmuştur. Bunalımdan etkilenen birçok ülke inşaat başta olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini durdurmuştur. Büyük buhranın yaşandığı 1930’lu yılların gölgesinde hayatını limanda işçilik olarak kazanan Jim bu buhrandan nasibini almıştır. Ailesine bakmakla yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan Jim tutkuyla bağlı olduğu sporu bırakmak zorunda kalır.

Bıraktığı sporun hayaliyle sım sıkı yaşan jim ekonomik sıkıntılar yüzünden oldukça sorunlar yaşamaktadır. Jim umutsuzluklarla dolu bir günde eski menajeri tarafından tekrar ringlere çıkması için kapısı çalınır. Tek bir maç için ringlere geri dönen Jimmücizevi başarısı ve alçak gönüllüğüyle kazandıklarını kendisiyle birlikte yoksullarla paylaşır. Cindrellaman lakabını bu vesileyle almış olur.

Yönetmen RonHoward Oyuncular: RussellCrowe, RenéeZellweger, Paul Giamatti

15 - ASLAN KRAL 1994 / En İyi Animasyon Filmi

Film Walt Disney Animasyon Klasiklerin 32. Filmidir. Hikayesinde esinlenen kaynak ise William Shakespeare in Hamlet oyunundan gelmektedir. Akademi ödülü kazanan film 1994 yılında vizyona girer. Ardından animasyon filmleri kategorisinde bir dönüm noktası yaşanır. Filmin konusunda Simba, kral Mufasa’nın oğlu ve krallığının varisidir. Mufasa, kardeşi Scar’ın kurduğu hain tuzak sonucu ölür, ama Scar bunun Simba’nın suçu olduğunu söyler. Vicdan azabı duyan Simba da hükmetmesi gereken PrideLand’den ayrılır ve uzak yollara düşer. Ormanda arkadaş olduğu Timon ve Pumbaa sayesinde hakunamatata felsefesini öğrenir ve dertsiz, tasasız bir yaşam tarzı olan bu felsefeyi benimser. Ancak eski arkadaşı Nala ile karşılaşması sonucu sorumluluklarını hatırlar ve yaşam zincirindeki yerini almak için hemen bir karar vermesi gerektiğini anlar.