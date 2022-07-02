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Hafta sonu film önerileri... En iyi 'cinayet' temalı filmler belirlendi

YAŞAM 02.07.2022, 09:24
Hafta sonu film önerileri... En iyi 'cinayet' temalı filmler belirlendi

Hafta sonunda izleyebileceğiniz en iyi cinayet konulu diziler Mora Dergisi ile belirlendi.Mora Dergisi / BURSA (İGFA) - Netflix’te izleyebileceğiniz cinayet konulu filmleri sizler için özenle seçerek sıraladık.

Birbirinden farklı konuları ve sebepleriyle işlenen cinayetler bazen çözülmesi zor bir bilmece bazen de yanı başımızda duran basit bir işaret olarak karşımıza çıkabilmektedir. İşlenen tüm cinayetler arkalarında bir iz bırakabildiği gibi bazı durumlarda hiç iz bırakmadan işlenen cinayetler olabiliyor. Dedektif hikâyelerinin anlatıldığı, sırların çözülmeye çalışıldığı, katillerin akıl oyunları ve saklı sırlar hepsi bu listede. Sizleri cinayet konulu dizilerle baş başa bırakıyoruz.

1.GEÇMİŞLE DANS

Hiç kimsenin şüphelenmeyeceği 3 kişi karanlık sırlar taşımaktadır. Üç kişinin hayatına odaklanan dizide Megan çocuklarının geçimini sağlamak için çalışan bir anne olarak görülmektedir. Ray ise fotoğrafçılık mesleğiyle gelecek vaat eden bir fotoğrafçıydı. Broome adlı kişi Lorraine’nin kaybolmasından sonra davayı ele alan dedektif olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen süreçte ortaya çıkan bir ipucu Megan, Ray ve Broome’un hayatını alt üst eder.

DİZİNİN KÜNYESİ: 
Tür: Aksiyon, Gizem, Suç Oyuncu Kadrosu: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage
 

2. THESİNNER

Genç bir anne sebepsiz yere bir yabancıyı bıçaklar ve durumu anlamak isteyen dedektif kadını yakın takibe alır. Kadının yapmış olduğu eylem bir siniri halinden ibaret olmadığını sezen dedektif kadının hayatındaki gizemleri çözmek için araştırmalar yapar.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Suç, Gizem Oyuncu Kadrosu : JessicaBiel, Bill Pullman, MattBomer

3.DEADWİND

Mesleğinde başarılı olan Dedektif SofiaKarppi kocasının ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşar. Kocasının ölümüne ve yokluğuna bir türlü alışamayan Sofia yas tuttuğu günlerin ardından mesleğine geri döner. Bir şantiyede bulunan kadın cesedi onun bu davaya atanmasına sebep olur. Sofia araştırmalar yaptıkça ölümün şirket ile bağlantılı olduğunu anlar ve araştırmalarını daha da derinleştirir.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Suç, Gizem, Aksiyon Oyuncu Kadrosu: PihlaViitala, LauriTilkaen, MimosaWillamo

4. SCREAM

Seri Katil filmleri arasında özel bir yere sahip olan Scream seri filmleri kadar dizisi de ilgi çekmektedir.  Lakewood’ta yaşamını sürdüren bir genç siber zorbalıklar sonucu öldürülür. Kasaba sakinleri ölen gencin yasını tutarken bir grup genç bu olayı araştırmaya başlar. Kasaba şerifinin de bu araştırmaya dahil olması daha çok ayrıntı elde edilmesine sebep olur. Araştırma ilerledikçe geçmişte yaşanan korkunç olayların yeniden canlandığını göreceğiz.  Seri filmlerin devamı niteliğinde olan dizi Netflix dijital platformunda yayınlanmaktadır.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Suç, korku, Gizem:
Oyuncular: RjCyler, Jessica Sula, GiorgiaWhingam

5. FREUD

Avusturya Almanya ortak yapımı olan bu suç dizisi Sigmund Freud’un erken bir dönemini konu edinmektedir. 19. Yüzyıl Viyana’sında geçen dizi istekli ve başarıya aç bir gencin bir dizi kanlı gizemi çözmek için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Bu genç sonuca ulaşmak için bir medyum ve bir dedektiften destek alacaktır.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Aksiyon, Suç
Oyuncular: Robert Finser, EllaRumpf, GeorgFriedrich

6.BLACK SPOT

Fransa’nın Villefranche kasabasında gizemli olaylar gerçekleşmektedir. Issız bir orman kenarında bulunan bu kasabada hiçbir ağ bağlantısı yoktur. Kasabada gittikçe azalan insanlar ve artan suç oranı herkesi tedirgin etmektedir. Kasabada işlenen cinayetleri keşfeden bir polis memuru daha önce bu olaylara tanıklık etmiştir. Polis memuru ve savcı kasabada gerçekleşen korkunç olayların üstüne giderler.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Suç, gizem Oyuncu Kadrosu: SulianeBrahim, HubertDelatre, LaurentCapelluto

7.WHO KİLLED SARA

Kız kardeşinin ölümüyle suçlanan Alex haksız yere 18 yıl hapis yatmış ve daha sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Özgürlüğe attığı ilk adımda intikam yeminleri eden Alex İntikamını kendi elleriyle almaya karar verir. Masumiyetini kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapacak olan Alex kız kardeşini öldürenlerden ve haksız yere yatmış olduğu 18 yılın intikamını almak için harekete geçecektir. Alex gerçek suçluyu araştırırken tahmin edemeyeceği bilgilere ulaşır.

DİZİNİN KÜNYESİ Kategori: Suç, Gizem Oyuncu Kadrosu: ManoloCardona, GinésGarcíaMillán, Carolina Miranda

8.THE BLETCHLEYCIRCLE

Mesleklerinde son derece bilgili ve tecrübeli olan iki dedektif  Amerikalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek bir dizi cinayeti araştırmak için şifre çözme becerilerini kullanırlar.

DİZİNİN KÜNYESİ Kategori: Suç, Gizem Oyuncu Kadrosu : JulieGraham, RachaelStirlling, CrystalBalint

9. THEMİNDHUNTER

Dizi 1970’li yılların sonlarına doğru olan bir zaman diliminde geçmektedir. İki FBI ajanı cinayet psikolojini araştırmak için gerçek canilerle endişe verici bir yakınlık içerinde bağlantı kurarak suç bilimine katkılar sunarlar.

DİZİNİN KÜNYESİ Kategori: Suç, Gizem, Psikoloji Oyuncu Kadrosu: JonathanGroff, HoitMcCallany, AnnaTory

10 TRAPPED

Farklı bir kurguyla karışımıza çıkan dizi işlenmiş bir cinayetin kurbanını konu edinmektedir. İzlanda’nın doğu kıyısında çekilen dizi kar fırtınası sonucunda dünyanın geri kalanıyla iletişimin kesilen kasabada işlenen vahşi bir cinayeti konu edinmektedir.

DİZİNİN KÜNYESİ Tür: Suç, Gizem Oyuncu Kadrosu: QlafurDarriQlafson, IlmurKristjansdottir, IngvarSigurosson

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