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Hafız Abdurrahman Bozan İnegöl'de ağırlandı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hafız Abdurrahman Bozan Hürriyet Camiinde cemaatle bir araya geldi.BURSA

YAŞAM 20.03.2024, 11:36
Hafız Abdurrahman Bozan İnegöl'de ağırlandı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hafız Abdurrahman Bozan Hürriyet Camiinde cemaatle bir araya geldi.BURSA (İGFA) -11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlıyor.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Salı akşamı Hafız Abdurrahman Bozan İnegöllülerle buluştu.

Hürriyet (Sarı) Camide akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Abdurrahman Bozan’ı dinlemek üzere camiye akın etti. Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Abdurrahman Bozan kıldırdı.

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate tatlı ikramları yapıldı. Başkan Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleriyle beraber Hürriyet Camisinde vatandaşlarla buluştu. Namaz sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelen Taban, bölgenin sorunları üzerine istişarelerde bulundu.

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