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HADO Mersin'den Kıbrıs seferlerine devam
YAŞAM 31.08.2023, 09:56
Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO), Mersin şehir merkezindeki İnternational Port limanından KKTC seferlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin (HBB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, limanı deprem nedeniyle zarar gördüğü için ara verdiği seferlerine 28 Temmuz tarihinde yeniden başlamıştı.
HADO seferleri, Mersin’den Girne’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.00’te, Girne’den Mersin’e ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri 11.00’de gerçekleştiriliyor.
HADO'nun Ağustos ayına özel ilk 200 bilete yüzde 50 indirim kampanyası ise bugün sona eriyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
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|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
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|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Bandırmaspor
|3
|5
|7. Sakaryaspor
|3
|5
|8. Bodrumspor
|3
|4
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Kocaelispor
|3
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Rayo Vallecano
|3
|6
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Getafe
|3
|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Granada
|3
|3
|16. Las Palmas
|3
|2
|17. Mallorca
|3
|1
|18. Celta Vigo
|3
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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