HADO KKTC seferlerine Mersin'den devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (HADO), Ağustos ayına özel ilk 200 bilete yüzde 50 indirim imkanı sağlıyor.HATAY (İGFA) - Türkiye’de belediye eliyle ilk uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO), Mersin şehir merkezindeki İnternational Port limanından KKTC seferlerine devam ediyor.



Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin (HBB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başlattığı deniz otobüsü HADO, hatırlanacağı gibi limanı deprem nedeniyle zarar gördüğü için ara verdiği seferlerine 28 Temmuz tarihinde yeniden başlamıştı.

HADO seferleri, Mersin’den Girne’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.00’te, Girne’den Mersin’e ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri 11.00’de gerçekleştiriliyor.