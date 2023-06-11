Hacılar'da TÜBİTAK projeleri sergilendi

Kayseri'nin Hacılar Ali Atay Şaşoğlu Ortaokul Öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK araştırma projeleri sergisi açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulunda düzenlenen ve Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, kurum ve okul müdürleri ile velilerin katıldığı serginin açılışına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

6’ncı sınıf öğrencilerinin yaptığı model roket, 7’inci sınıf öğrencilerin yaptığı model uçak ve 8’inci sınıf öğrencilerin TÜBİTAK yarışmaları için hazırladıkları projelerin sergilendiği programda öğrenciler özenle yaptıkları projeleri ilçe protokolüne tanıttılar. Serginin ardından TÜBİTAK bölge finaline katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Program öğrenciler tarafından yapılan roketin fırlatılması ile son buldu.