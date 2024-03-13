Hacı Selim Ağa Kütüphanesi yeniden hizmette

İstanbul Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde bulunan Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, restore edilerek yeniden hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hacı Selim Ağa tarafından 1782'de inşa edilen ve önemli yazma eser koleksiyonlarını bünyesinde barındıran kütüphane, 2022 Kasım ayında hazırlanan protokolle restorasyona alınmıştı.

Türkiye’nin en özel yazma eserlerinin yer aldığı tarihi kütüphanenin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Ferruh Özpilavcı ile çok sayıda edebiyat sevdalısı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, böylesi güzel bir ilim mekanının ramazan ayında açılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkmen, kütüphaneyi aslına uygun restore ettiklerini belirterek, "Biz, ilme ve kültüre hizmet etmeyi kendimize bir borç biliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, entelektüellerimizi, bütün halkımızı bu güzel, şirin mekana beklediğimizi belirtiyorum" dedi.

"4 bin 714 yazılı nadir eser kütüphanemiz bünyesinde yer alıyor" aldığına dikkati çeken Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Ferruh Özpilavcı ise Hacı Selim Ağa'nın Abdülhamid döneminde yaşayan önemli bir şahsiyet ve kütüphaneyi bu mekana kuran kişi olduğunu söyledi.

KİTABESİNDE HAT, YESARİ MEHMET EFENDİ’YE AİT

İçinde kütüphanenin kurucusu Hacı Selim Ağa, hanımı Zeynep Kadın, oğlu Nazif Ahmed Efendi'nin kabirlerini de barındıran Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, bugün 2887 yazma ve 1538 matbu eseri bünyesinde barındırıyor. Kütüphanenin girişinde yer alan "Mükemmel bir kütüphane bina etti li vechillah, Sigsr-ı ümmete mekteb, kibsrına kütübhane", yazısında ise bugünün Türkçesiyle "Hakkın yüzü için mükemmel bir kütüphane inşa ederek izzet sahiplerine şerefli bir ilim ikram etti" ifadesi yer alıyor.