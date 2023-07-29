Hacı Ganime Güngör Kur'an Kursu hizmete açıldı

Bursa'nın önde gelen hayırsever ailelerinden Güngör Ailesi tarafından Merhum Anneleri Hacı Ganime Güngör adına yaptırılan Kur'an Kursu'nun açılış töreni gerçekleştirildi .YOLCU TV HABER

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ne bağlı Yiğitler Mahallesi'ne yapılan Kur'an Kursu açılışına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları temsilcileri, Bursa İş Dünyasının önemli isimleri, İlahiyatçı Prof.Dr.Mehmet Emin Ay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan etkinlik, Cuma namazının ardından verilen yemek ikramıyla devam etti .

Bursa Protokolünün ve halkın yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan dualarının ardından kurdele kesim töreniyle son buldu.

Programa katılan vatandaşlar, Merhum Hacı Ganime Güngör adına yapılan Kur'an Kursu'ndan İslamiyetin işaret ettiği gibi dinine, ülkesine ve milletine bağlı, merhametli ve şefkatli olmayı ilke edinen, kendini insanlığın manevi yönden kalkınmasına adamış ahlaklı bireyler yetişmesini dileyerek Güngör Ailesi'ne hayır dualarda bulundu.

