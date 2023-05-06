Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği'nde Hıdırellez şenliği

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu Hıdırellez Şenliği’ne katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği'nin organize ettiği Hıdırellez Şenliği, Evliya Çelebi Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği binasının bahçesinde düzenlendi. Çok sayıda hemşehrimizin ve davetlinin katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Semah gösterisi ve söylenen türkülerin ardından çocuklarımız için yarışmalar düzenlendi. Edilen dua ve iyi niyet dilekleriyle devam eden şenlikte Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği tarafından organizasyonda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.

Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği’ne ve derneğin binasına katkıları ve desteklerinden dolayı kendisine takdim edilen plaket için teşekkür eden Başkan Işık, “Burada Orhun Anıtlarından cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarına kadar, ay yıldızlı Türk Bayrağımız, 16 Türk devletinin bayrakları ve kurucuları yer alacak. Türkiye’de ilk kez oraya dikildiğinde karekod ile bulunduğu öğenin geçmişine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir sistemle Türkiye’nin en modern parkı yapacağız burayı. Dolayısıyla cemevimizle Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği binamızla ve Bayraktepe projemizle bütünleşen bu Türk yurdunun Türk beldesine de sizler de vesile olduğunuz ve katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Günümüz hayırlı olsun, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.