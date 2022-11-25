Hababam Vokal Grubu öğretmenler için sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Hababam Sınıfı Vokal Grubu Kocaelili öğretmenlerle buluşturduKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği, 24 Kasım Öğretmenler gününde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin spor salonunda gerçekleştirilen programda Hababam Sınıfı Vokal Grubu, Kocaelili öğretmenlerle buluştu.



Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Kondakçı, İzmit Sanat Okulları Mezunları Derneği Başkanı Levent Bahadır, İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Okul Müdürü Mehmet Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Bahadır, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Öğretmenliğin emekliliği olmadığına inanan birisiyim. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, programımıza destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, sahne aldı.

Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere nostalji yaşatan usta oyuncuların şarkılarına öğretmenler de eşlik etti.