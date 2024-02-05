H. Zati Yörüker vefatının 27. yıldönümünde anıldı

Keşan Belediyesi’nin merhum belediye başkanlarından Hüseyin Zati Yörüker, ölümünün 27.yıldönümünde 3 Şubat 2024 Cumartesi günü anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Asri Mezarlık’ta Yörüker’in mezarının başında saat 14.00’te başlayan anma törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri ve merhum belediye başkanı Hüseyin Zati Yörüker’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Helvacıoğlu, “Keşan’ın 4. Belediye Başkanı olan Hüseyin Zati Yörüker, 3 Şubat 1997 yılında vefat etmiştir. 3 dönem Keşan Belediye başkanlığı yapan H.Zati Yörüker, Keşan’a yaptığı hizmetlerle Keşanlılar tarafından sevilip sayılan bir belediye başkanı idi. Hüseyin Zati Yörüker’i 27.ölüm yıldönümünde anmak için Keşan Belediyesi, ailesi ve sevenleri ile birlikte anmak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Bütün katılımcılara merhum Yörüker ve ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Geride bıraktıklarına Allah uzun ömürler versin. Hüseyin Zati Yörüker, uzun yıllar Keşan’a hizmet etmiş birisi. Allah’tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı iletiyorum.” dedi.

Daha sonra Keşan Belediyesi İmam Hatibi Ali Küçük tarafından dualar okunurken, Yörüker ve aile mezarlığına karanfil bırakılmasının ardından tören sona erdi.