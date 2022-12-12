'Gâvur Mahallesi' sergisine ziyaretçi rekoru

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3 Kasım’da açılan ressam Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisi ziyaretçi rekoru kırıyor. Kültürpark Atlas Pavyonu’ndaki sergiyi bugüne kadar 300 bin kişi gezdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültüpark Atlas Pavyonu’nda açılan ressam Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisine yoğun ilgi sürüyor. 3 Kasım’da açılan sergiyi bugüne dek 300 bin kişi ziyaret etti.

Serginin hafta sonları günlük ziyaretçi sayısı ise 10 binin üzerinde. Ahmet Güneştekin dünyada güncel solo sergileri, günlük 10 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesinin alışıldık bir durum olmadığını söyleyerek, sanat fuarları, bienaller ve müzeler dâhil pek çok kurumun ve sanatçının büyük organizasyonlarının dahil bu sayılara ulaşılmasının güç olduğunu dile getirdi.

İzmir’de “Gâvur Mahallesi” sergisinin ilgi göreceğini tahmin ettiğini dile getiren Güneştekin şöyle devam etti: “Ama Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” sergisinin ziyaretçi sayısına ulaşacağına açıkçası tahmin etmiyordum! Basın ve özellikle de devlet başta olmak üzere kültür çevrelerinin görmezden gelmesine rağmen halkın sergiyi beğenip sosyal medyada paylaşması, tavsiye edenlerin 4-5 kez sergiye gittiklerini ifade etmesi bu ilgiyi fazlasıyla artırdı. Dünyanın her yerinde müze, galeri, enstitü ve her türlü sergi alanında sergiler halkın gezmesi ve ilgi görmesi için yapılır ve dünyada hiçbir sanat izleyicisini sınıflandırmak mümkün değildir. İzmir halkının mübadele konusuna ilgi göstermesi ve yaşanan günahların sanat yoluyla mevcut ve bir sonraki kuşaklara belge olarak sunulması ilgiyle karşıl andı.” Güneştekin sergilerinin, Serginin, Türkiye ve İstanbul dışında da ilgi görmesinin herkesin sanada erişilebilirliği açısından da önemine değindi.

“Mübadele” ana temasıyla yapılan sergide büyük boyutlu enstalasyonlar, videolar ve metal formların taşla tamamladığı heykel çalışmalarının bulunuyor.

Sergi, 5 Mart 2023’e kadar gezilebilecek.