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Güzelbahçe’de ’12 can’ kurtarıldı

YAŞAM 14.07.2022, 10:22
Güzelbahçe’de ’12 can’ kurtarıldı

Güzelbahçe Belediyesi cankurtaran ekibi, Siteler Mahallesi Mavi Bayrak Halk Plajı’nda bir ayda 12 can kurtardı.İZMİR (İGFA) - İzmir körfezinin ilk ve tek mavi bayraklı plajı unvanına sahip Güzelbahçe Mavi Bayraklı Plajında bir ay içeresinde 12 vatandaş boğulmak üzereyken cankurtaranların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Güzelbahçe Belediyesi mavi bayraklı halk plajında görev yapan 3 cankurtaran, 20 dakikalık rotasyon ile dikkat dağınıklığını gidermek için kule, sahil ve dinlenme şeklinde görev dağılımı yaparak olası bir felakete karşı teyakkuzdalar. 15 Hazirandan bu güne kadar 12 olaya müdahale eden cankurtaranlar, 30 saniye içerisinde müdahale ederek boğulmaların önüne geçmiş oldu.

Cankurtaran ekibi 112 Acil servis çağrı sistemi ve Güzelbahçe polis merkezi ile irtibatlı çalışarak sahilin gerekli olan güvenliğini de sağlamaktalar. Sabah 09:00 ile 18:00 saatleri arasında mavi bayraklı plajda hizmet veren cankurtaran ekibi vatandaşların adeta koruyucu melekleri gibi çalışıyor. Mavi Bayraklı plajda her türlü imkânı ve emniyeti sağladıklarını kaydeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe mavi bayraklı halk plajı bayram dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyor. Ekiplerimiz vatandaşların denize rahat girmeleri ve güvenli bir şekilde yüzmeleri için sürekli teyakkuzdalar. Cankurtaran ekibimizin dikkatli ve zamanında müdahalesiyle 12 vatandaşımız boğulmadan kurtarıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz özellikle yüzme bilmeyenlerin denize fazla açılmamaları ve denizin dalgalı olduğu günlerde daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bayramımız, acıya dönüşmesin herkes keyifle bayramın tadını çıkarsın” diye konuştu.

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