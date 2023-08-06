Güzelbahçe'de toplu sünnet cemiyeti

Güzelbahçe Belediyesi dar gelirli ailelere sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verme kapsamında ‘Sünnet Şöleni’ düzenledi. Çocuklar önce üstü açık araçla Güzelbahçe’de gezdi ardından Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu’nda gönüllerince eğlendi.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 12 çocuğu sünnet ettirecek Güzelbahçe Belediyesi, pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini miniklere hediye etti.Ayrıca Başkan Mustafa İnce çocuklara birer altın, miniklere saat ve Güzelbahçe Kent Konseyi tarafından birer çift ayakkabı hediye edildi.

Sünnet çocuklarının bir an olsun yanından ayrılmayan ve mutluluklarına ortak olarak çocukların aynı zamanda kirvesi olmak istediğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Önceki yıllarda da sünnet şöleni düzenlemiştik. Bu yılda yine talep geldi ve sünnet şölenini yapıyoruz. Çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir şekilde sünnet işlemini gerçekleştirdik ve onlar için unutulmaz bir sünnet şöleni düzenledik. Çocuklarımızın yüzünden gülücükler hiçbir zaman eksik olmasın. Amacımız ailelilerimize güzel bir anı bırakmak. İhtiyacı olan ailelerin ve yavrularımızın her zaman yanında olacağız. Ailelerimiz kabul ederse çocuklarımızın kirvesi olmak istiyorum. Sünnet olan çocuklarımıza mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Atamızın izinde iyi bir eğitim ve iş yaşamı geçirerek Allah damatlıklarını da görmeyi ailelerimize nasip etsin. Bu mutlu güne katkı koyan başta isimsiz kahramanlar hayırseverlerimiz olmak üzere, Güzelbahçe Kent Konseyi’ne, belediye meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, kültür müdürlüğümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında çocukların hediyeleri verildi.

Programda çocuklar gönüllerince eğlendi.