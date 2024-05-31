Güzelbahçe'de personelden örnek dayanışma

Güzelbahçe Belediyesi’nin amir, memur, müdür , spor hocaları ve büro personelleri bir günlük mesailerini, geniş bir alanda hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle tamamladı.İZMİR (İGFA) - Sahada bir araya gelen saha ve büro görevlisi personeller, Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi Mithat Ünal Caddesi üzerinde yaklaşık 1 km’lik yol hattını çift taraflı kat ederek kaldırım ve yol kenarındaki yeşil alanlarda çim biçimi, temizlik ve bakım çalışması yaptı. Personelleri tek tek ziyaret edip sergiledikleri örnek dayanışma için kutlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Güzelbahçe Belediyesi personelleri olarak biz büyük bir aileyiz. Biz bu birlik beraberlik ruhunu pandemi döneminden başlattık. Her hafta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize tüm büro personelimizle taş döşemeye gidiyorduk. Tamamen gönüllülük esasıyla bu imece ruhunu yarattık. Bugün gördüğünüz gibi amiri, müdürü ve memuru vatandaşa nasıl güler yüzle hizmet sağlıyorsa ofiste, bugün de sahadaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarıyla dayanışma içinde örnek bir çalışma sergilediler

Tüm personellerimizle gurur duyuyorum. İmece ruhunu yeniden tüm belediye olarak hayata geçiriyoruz. Bu birlikteliğe halkımızı da bekliyoruz. Birlikten sağladığımız bu dayanışma gücüyle daha güzel bir Güzelbahçe’yi inşa edeceğiz. Bu dayanışma ruhunu daha öne temizlik işleri ve önümüzdeki günlerde fen işleri ekiplerimizin de yanında yer alıp büyüterek sürdüreceğiz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir kent için kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu çalışmalara halkımızı da dahil ederek bu dayanışma ruhunu büyütmek istiyoruz. Biz belki de bu ruhu başlatan örnek belediyelerdeniz. Dayanışma yaşatır. Her şey daha güzel bir Güzelbahçe için’’ diye konuştu.