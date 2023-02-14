Güzelbahçe Belediyesi 'Konteyner Kent' kuruyor

Yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlanırken Güzelbahçe Belediyesi ekiplerini deprem bölgesine göndererek bir konteyner kent kurmak için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 il ve onlarca ilçede yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremden İzmir ve Güzelbahçe’ye yerleşen depremzede ailelere Güzelbahçe Deprem Yardım Merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Güzelbahçeli vatandaşlardan gelen yardımlar devam ederken, diğer yandan Güzelbahçe Belediyesi deprem bölgesine 2 tır, 5 araç gönderdi. 2 konteyner, 1 kepçe, 20 personeli Malatya’da organizasyon merkezi oluşturacak.

Yaşanan yıkımın boyutlarının çok büyük olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce,“Depremin üzerinden 1 hafta geçti. 10 şehrimizde de yıkım büyük bir boyutta. Türkiye, dünya, tüm insanlık deprem için seferber olmuş durumda. Bizlerde Güzelbahçe’den bu seferberliği başlattığımız günden itibaren halkımızdan büyük bir destek aldık ve almaya devam ediyoruz. Depremzede vatandaşlarımız İzmir’e, Güzelbahçe’ye gelmeye başladı. Bizlerde yardım toplama merkezimizi sosyal market haline getirdik. Depremzede vatandaşlarımız buradan istediklerini alabilirler. Merkezimiz 7/24 açık” diye konuştu.

Başkan İnce, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.