Güz dönemi kursları başladı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi Güz Dönemi kursları başladıKIRŞEHİR (İGFA) - Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaptığımız ve 12-30 Eylül 2022 tarihinde kayıt aldığımız Güz Dönemi için Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi kurslarımız başladı.

Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezimiz, Güz Döneminde de kurslarına hız kesmeden devam ediyor.

Açılan kurslar önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir’de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir’in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz “Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir.

Geleneksel Sanatlar, Görsel Sanatlar, Kişisel Gelişim, Müzik, El Sanatları, Spor, Akıl-Zeka Oyunları vb. alanlarda açılan kurslarımız yoğun ilgi görüyor.