"Güvenli Ankara Güvenli Yaya" projesi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartma” uygulamasına bu yıl da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle fosforlu reflektörlerin yanı sıra reflektörlü kol bandı da dağıtmaya devam ediyor. Ankara genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz toplam 60 bin sticker dağıtılacak.

Kentte can güvenliğini önceleyen “insan odaklı” uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla geçen sene başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartması” uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla başlattığı sticker uygulamasını sürdürüyor.

60 BİN STİCKER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Bu sene de Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle fosforlu reflektörlerin yanı sıra reflektörlü kol bandı da dağıtılmaya devam ediyor. Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, uygulamaya ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağladığımız kantin desteği, sınav ücretlerinin ödenmesi, servis desteği, abonman desteği, kırtasiye desteği, bayram harçlığı desteği ve karne hediyesi gibi uygulamalarımızın yanında 3. yılına giren “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” projesi kapsamında da öğrencilerimizin okula güvenle gelip gitmelerini ve trafikte güvenlerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl dağıtacağımız stickerlarla birlikte toplamda 60 bin Sticker’ı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız” diye konuştu.