Gürsulu Şekernaz Teyze afetzedelere el işi örüyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde evindeki tüm el örgüsü ürünleri depremzedeler için getiren Şekernaz Teyze, durmaksızın lif, yelek, kazak örüyor. Bir karton kağıdın üzerinde oturup saatlerdir örgü ören Şekernaz Teyze'yi oradan kimse ayıramıyor.BURSA (İGFA) - Afet bölgesine Gürsu'dan ulaştırılan yardım kolilerinden bir tanesinde Gürsulu Şekernaz Teyze'nin el emeği ile ördüğü el işi kazaklar, hırkalar, lifler var.

Gürsu Kültür Merkezi'nde bir karton kağıdın üzerine oturarak her giden kamyon ve tıra en azından bir ürün de olsa koyabilme telaşıyla hiç durmayan Şekernaz Teyze, evinde ne var ne yoksa getirdi.

"Her araca bir lif koyarsam en azından orada bir işe yarar, bir hırka iliştirirsem belki bir çocuk daha üşümez. Ne kadar fazla insana ulaşırsam benim için o kadar iyi. Orası çok soğuk el örgüsü sıcak tutar. Ben o soğuğu iyi bilirim. O yüzden oradaki evlat ve çocuklara ulaşabilmek için, vakit kaybetmemek için burada oturdum ki zamandan kazanayım" diye konuştu.

Şekernaz Teyze ve tüm Gürsuluların yardımları belediye tarafından Gürsu Kültür Merkezi'nde organize edilerek afet bölgesine ulaştırılıyor.