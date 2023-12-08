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Gürcistan'ın yetkili isminden Sakarya'ya ziyaret

YAŞAM 08.12.2023, 12:36
Gürcistan'ın yetkili isminden Sakarya'ya ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Alexander Jıshjarıanıve beraberinde gelen heyeti makamında ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Alexander Jıshjarıanı’ı konuk eden Başkan Ekrem Yüce, “Gürcistan ile Türkiye kardeş ülkelerdir. 72 farklı milletin bir arada yaşadığı kardeşlik coğrafyası şehrimize Gürcü kardeşlerimiz de zenginlik katmaktadır. Konumu, iklimi, ulaşım ağlarının merkezinde yer alması, sanayi ve ekonomik avantajlarıyla Sakarya geleceğin parlayan şehirlerinden biri ol” derken, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Alexander Jıshjarıanı ise “Sanayi ve turizm yatırımı açısından Sakarya çok önemli. Sakarya’ya bu yönde yatırımlar için görüşeceğim” dedi.

SAKARYA’NIN TURİZMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Alexander Jıshjarıanı, “Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye’de göreve başlayalı 3 ay oldu. İstanbul ve Kocaeli’den sonra Sakarya ziyaretini gerçekleştirmiş oldum. 2 ülke için ekonomik olarak bu görüşmenin katkısı çok fazla. Gürcistan ile Türkiye arasında güçlü bir ekonomi, aynı zamanda kültürel olarak çok sağlam bağlar bulunuyor. Yaptığım temasların yakın bir tarihte meyve vereceğini düşünüyorum. Sanayi ve turizm yatırımı açısından Sakarya çok önemli. Sakarya’ya bu yönde yatırımlar için görüşeceğim. Gürcistan’dan herkes Akdeniz bölgesine tatile gidiyor. Sakarya’yıda soydaşlarının yaşadığı bir bölge olarak biliyorlar. Dernek başkanlarımızla Sakarya’nın turizminin yükselmesinde katkımızın bulunmasını istiyorum” dedi.

Teşekkürlerini ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya, Türkiye’de nadir özelliklere sahip şehirlerden bir tanesi. Ulaşım konusunda merkezde olmamız sayesinde Sakarya’ya uğramanız gerekiyor. Şehrimiz özellikleri bakımından Batum’a çok benzer. 70 kilometrelik bir sahil şeridimiz var. Ovalarıyla, yaylalarıyla, gölleriyle ve insan yapısıyla yaşanabilir bir şehir. 4 mevsim tam manasıyla Sakarya’da yaşanır. Kültürel anlamda 72 farklı milleti içinde barındıran bir şehir olduğumuz için kardeşlik kavramı Sakarya’nın her yerinde vardır” dedi. Başkan Yüce, Gürcistan bizim için ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekerek, "Çay üretiminde Gürcistan’la temaslarımız oldu. Ben tekrardan sizlere hoş geldiniz diyorum, Sakarya sizin eviniz dünyayı misafir ederiz” dedi.

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