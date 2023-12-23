Gurbetçilerden depremzede çocuklara örgü hediye

Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay’da yaşayan depremzede çocuklar için Almanya’da yaşayan kadınların elleriyle ördüğü binlerce bere ve atkının çocuklara ulaştırıldığı etkinliğe katıldı.

HATAY (İGFA) - Schleswig-Holstein Türk Toplumu Almanya’da “Sevgiyle Örüyoruz” adlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında orada bulunan anneler ve kadınlar depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere kendi elleriyle binlerce bere ve atkı ördüler.

Kiel ve Lübeck'li kadınların elleri ile ördükleri elişi ürünler Samandağ İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde bulunan İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu'nda depremzede öğrencilere ulaştırıldı.

2000 yılından beri Schleswig-Holstein Türk Toplumu Eyalet Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca, “Sevgiyle Örüyoruz” kampanyası kapsamında oradaki annelerin ve ablaların elleriyle hazırladıkları küçük hediyeleri buradaki çocuklara ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Vekili Özkaya da “Bu zor şartlar altında görevlerini layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi ve aynı şekilde eğitimine devam eden öğrencilerimizi kutluyorum” diyerek başarılar diledi.

Özkaya çocuklar için gerçekleştirilen bu güzel etkinliğe katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.