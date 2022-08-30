GÜNSEL Akademi’nin ilk mezunları 'Yakın Doğu'ya yerleşti

GÜNSEL’in düzenlediği “Mesleğim Elimde Projesi”nin, birinci dönemini tamamlayan 24 meslek lisesi öğrencisinden 13’ü; GÜNSEL’de iş garantisi ve yüzde 100 bursla, Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti.KKTC (İGFA)- Yakın Doğu Oluşumu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin, mesleki deneyim süreçlerini KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’de tamamlamalarını esas alan “Mesleğim Elimde Projesi” ilk mezunlarını verdi.

Proje kapsamında, GÜNSEL Akademi’nin düzenlediği ilk dönem programına, Sedat Simavi Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden 24 öğrenci dahil oldu. Yaklaşık 10 aylık eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlayan 24 öğrenciden 13’ü, GÜNSEL’de iş garantisi ve yüzde 100 bursla, Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti.

Burs almaya hak kazanan 13 öğrenciden yedisi Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümüne, dördü Bilgisayar Programcılığı bölümüne, ikisi ise Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Önlisans ve lisans eğitimleri süresince GÜNSEL’de çalışmaya devam edecek olan öğrenciler mezuniyetleri sonrasında da iş garantisine sahip olacaklar.

GÜNSEL’de eğitim ve staj programını tamamlayan öğrenciler, elektrikli otomobil geliştirme ve üretme süreçlerinde aktif olarak yer aldılar. Mesleğim Elimde Programını tamamlayan öğrenciler; bilişim teknolojileri, harness, batarya teknolojileri, sürüş modülü tasarımı ve üretimi, elektrikli araçlar servis süreçleri, termal yönetimi, konfigürasyon ve tedarik gibi üretim sürecinin önemli departmanlarında tecrübe edindiler.

Öğrenciler, mesleki yetkinlik eğitimleri yanı sıra; takım çalışması, kariyer yönetimi, özyönetim ve psikolojik farkındalık eğitimleri ile yetkinlik gelişimini çok yönlü tamamladılar. Mesleğim Elimde Projesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklerken aynı zamanda sosyal ve psikolojik yönlerden de profesyonel hayata hazır hale gelmelerini amaçlıyor.

İlk dönemini başarıyla tamamlayan Mesleğim Elimde Projesi’nin ikinci dönem başvuruları ise devam ediyor.