Güngören'e Bilim Merkezi

İstanbul'da Güngören Bilim Merkezi 2500 metrekarelik kapalı alanı ile birçok hizmete ev sahipliği yapıyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planetaryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güngören Bilim Merkezi’nin açılışını yaptı.

Güngören Bilim Merkezi’nin 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanı ile birçok hizmete ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Varank, Bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek adına her gün yeni yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Güngören'deki atölyelerde gençlerin matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacaklar. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacağını ifade eden Bakan Varank, “Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planetaryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı. Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacaklar" dedi.

Bu merkezin en büyük değerimiz olan evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacak işlere imza atmak olduğunu kaydeden Bakan Varank, böyle bir vizyoner projeye katkı sağlamaktan çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Güngören Belediye Başkanı Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de, Bilim Güngören Merkezi'nde bir yıl içerisinde ilçedeki bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı programları hazırladıklarını, bu öğrencilerin gelip atölyelere katılacağını, Deneyap programına katılıp sınavla 2 yıl burada eğitim alabileceğini anlattı.

Konuşmalar sonrasında Bilim Güngören merkezinin açılış kurdelesi kesildi.