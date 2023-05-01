Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği'nde 'Savaş' güven tazeledi

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Olağan genel kurulu yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Lisesi’nden Yetişenler Derneği (ELYD) Edirne Şubesi Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula 31 üyeden 18 üye katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını Şennur Karagöz, yazmanlıklarını Ercan Bitti ve Refik Usluy yaptı.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Murat Savaş faaliyet raporunu, Denetim Kurulu Başkanı Tunç Üçer ise denetim raporunu okudu.

Her iki rapor da katılan üyelerin oylarıyla ibra edilirken, derneğin yönetim ve denetim kurulu seçimlerine tek liste katıldı.

Katılan üyelerin tamamının oyunu alan listeye göre yönetim kurulu ve denetim kuruluna şu isimler seçildi:

Yönetim kurulu: Murat Savaş, S. Bülent Ayan, Gurbet Gökçe, Uğur Akagündüz ve Olgay Güler.

Denetim Kurulu: Tunç Üçer, Mehmet Seleci ve Birol Çakan

Yönetim Kurulu görev dağılımını önümüzdeki günlerdeki yapılacağı öğrenildi.