Gündüz Yaşam Merkezi’ne devir protokolü

Keşan Belediyesi’nin; Keşan TSO, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve KİSEV işbirliğinde hazırladığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SOGEP kapsamındaki “Engelsiz Keşan” projesine ilişkin Gündüz Yaşam Merkezi’nin devir protokolü düzenlenen programla imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Söz konusu devir protokolü töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özel çocuklar için Gündüz Yaşam Merkezi’ni açmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Keşan’ın özel ve güzel çocuklarına, onların elleri öpülesi özverili ailelerine ve saygıdeğer Keşanlılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak ‘Engelli Dostu Belediyecilik’ örnekleri veriyoruz. Keşan’ı ‘Erişilebilir Kent’ olma yolunda hızla büyütüyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerde özel insanlarımızın hizmetlere rahat erişimini önemsiyoruz. Şeyh Edebali gibi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. Yunus Emre gibi ‘Yaradılanı yaradandan ötürü severiz’ diyoruz. Bu ruhla, birçok engeli birlikte aştık. Engelsiz yaşamı ve farkındalığı her zaman önceliğimiz yaptık. Göreve geldiğimiz günden itibaren, pandemiye ve tüm engellere rağmen, engelli bireylerimizle ve özel çocuklarımızla yakından ilgilendik. ‘Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın’ dedik. ‘Onun dışındaki her engeli aşarız’ dedik. Şuna inandık; Keşan’ın gelişmişlik düzeyi, engelli bireylerine sağlanan olanaklarla doğru orantılıdır. Tüm vatandaşlarını hayata katamayan toplumsa engelli toplumdur.” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta; Keşan’da, Türkiye Özel Olimpiyatlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Helvacıoğlu, “Marmara Bölge Oyunlarına start verdik. 8 yaş ve üzeri sporcular 3 gün Keşan’da misafirimiz oldu. Bu ve benzeri çabalarla Keşan örnek alınan bir yer oldu. Engelli Dostu Belediyecilik adına Türkiye’de örnek işlere imza attık. Bugünse Gündüz Yaşam Merkezimizi açıyoruz. Burada özel çocuklarımız ve aileleri huzur içinde eğlenecek. Vurgulamalıyım ki bu bir lütuf değildir. Bu hizmet, hakların teslimidir" dedi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık da, yaptığı konuşmada emeği geçenleri tebrik etti. Keşan'daki birlikteliklerden çok daha güzel eserlerin ortaya çıkacağına inandığını belirten Vali Kırbıyık, "Ulaşımdan, kamu hizmetlerine erişebilirliğe, istihdamdan eğitime veya sağlığa birçok alanda engelli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, en iyi imkanları seferber etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda, eğitimden sağlığa barınmaya rehabilitasyona kadar çok çeşitli desteklerle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin, engelli büyüklerimizin gösterdikleri inanılmaz çaba, inanılmaz gayret, inanılmaz bir motivasyonla çok güzel eserler ortaya koyduklarını görüyoruz. Bugün buraya gelirken TOGG aracıyla, ülkemizin yerli teknolojisi, milli gururuyla geldik. Bu ülkede birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir engel, hiçbir sebep bu ülkenin önümüzde durmaya fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkenin kendi insanına, kendi yetişmiş iş gücüne, yerli mühendisine, kendi çalışan işçisine, her kademedeki yöneticisine güveni arttıkça, özgüveni yükseldikçe neler başarabileceğini hep birlikte gördük ve görmeye devam edeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Keşan Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devir protokolü imzalandı.