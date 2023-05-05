Gündoğdu: Stat yolunu hızlıca tamamlayın

Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, firmaya çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 köprüsü ve D-100 kuzey yan yolu projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve firma yetkililerinden bilgi alan Gündoğdu, çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi. Yetkililerden çalışmaların yağmurlu havalardan etkilendiği bilgisini alan Genel Sekreter Gündoğdu, “Planlamanızı hava durumuna göre yapın. 7/24 çalışmak zorundayız. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve vatandaşın hizmetine sunulması gerekiyor. Çalışmalar olabilecek en kısa sürede tamamlansın” talimatını verdi.

4 ADET KÖPRÜ VE 1 YAYA ÜST GEÇİDİ

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 köprüsü ve D-100 kuzey yan yolu projesi kapsamında 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edilecek. D-100 üzerine, TEM Otoyolu üzerinde ve Yirim Deresi üzerine öngerme kirişli köprü inşa edilecek.

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, D-100 köprüsü İstanbul istikameti doğu tarafı başlık kirişi imalatları yapılıyor. D-100 kuzey yan yolda toprakarme panel şerit ve dolgu imalatları, istinat duvarı imalatları yapılıyor.