Gündoğdu: "Darıca Kütüphanesi cazibe merkezi olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca Millet Bahçesi 3. Etap’ta hizmete girecek olan kütüphaneyi inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kent genelinde yürütülen projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu çerçevede Genel Sekreter Gündoğdu, Darıca Millet Bahçesi 3. Etap’ta yapımı tamamlanma aşamasına gelen Darıca Kütüphanesi’ni inceledi. Teknik personelden bilgi alan Gündoğdu’ya inceleme sırasında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Darıca Kütüphanesi’nde 20 bin kitabın bulunduğunun bilgisini alan Genel Sekreter Gündoğdu, gençler başta olmak üzere herkesin ilgisini çekecek Darıca Kütüphanesi’nin bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.

KÜTÜPHANE MART SONU HİZMETE GİRECEK

Darıca Kütüphanesi’nin mart ayı sonunda hizmete gireceğinin müjdesini veren Gündoğdu, “Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde gençlerimizin ders çalışıp, verimli vakit geçirebilecekleri alanları hizmete sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Darıca Kütüphanesi de bunlardan biri. Okuyucularına modern ve konforlu bir çalışma ortamı sunacak olan kütüphanemizi mart ayı sonu gibi hizmete alacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GÜNDOĞDU’DAN DAVET VAR

Darıca Kütüphanesi’nde çok önemli ve güzel kitaplar bulunduğunu belirten Genel Sekreter Gündoğdu, kitap okumanın önemine değindi. Bu bağlamda Gündoğdu, 7’den 70’e herkesi okumaya, araştırmaya ve Darıca Kütüphanesi’nde vakit geçirmeye davet etti.

AÇIK HAVA KİTAP OKUMA ALANLARI

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek olan Darıca Kütüphanesi’nde 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 130 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları bulunacak.